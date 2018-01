புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை ஆம்பூர் பட்டியில் 2 இரு சக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதியதில் 2 பேர் உயிரிழந்தனர். 2 சக்கர வாகனங்கள் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் பழனியப்பன், பரமசிவம் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Pudukottai: Pudukkottai Ambur bar 2 two wheeler vehicles collided head-on in which 2 people were killed.