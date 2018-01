முத்தலாக் தடை சட்ட மசோதா மாநிலங்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

முத்தலாக் வழக்கத்துக்கு தடை விதிக்க வகை செய்யும் ‘முஸ்லிம் பெண்கள் (திருமண உரிமைகள் பாதுகாப்பு) மசோ தா’ மக்களவையில் கடந்த வாரம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதன்படி முத்தலாக் நடைமுறையைப் பின்பற்றும் முஸ்லிம் ஆண்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்க வகை செய்யப் பட்டுள்ளது.

இந்த மசோதா மாநிலங்க ளவையில் நேற்று தாக்கல் செய்யப்படும் என்று அவை அலுவல் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. எனினும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் மசோதாவை எதிர்ப்பதால் நேற்று தாக்கல் செய்யப்படவில்லை.

முத்தலாக் தடை சட்ட மசோதா அவசர கதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் பல்வேறு குழப்பங்கள் இருப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன. மாநிலங்களவையில் பாஜகவுக்கு பெரும்பான்மை பலம் இல்லாததால் காங்கிரஸ், அதிமுக, பிஜு ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.

பாஜக கூட்டணி கட்சிகளான சிவசேனா, தெலுங்கு தேசம் ஆகியவையும் முத்தலாக் தடை மசோதாவை நாடாளுமன்ற நிலைக் குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றன. அந்தக் கட்சிகளின் தலைவர்க ளுடனும் அரசுத் தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகி றது.

இதுகுறித்து காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரங்கள் கூறும்போது, “இந்த மசோதா விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன்பு, மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் பிற எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துவார். இந்த மசோதாவை காங்கிரஸ் ஆதரித்தாலும் இதனை நாடாளுமன்ற நிலைக் குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்ப வலியுறுத்துவோம். முத்தலாக் கூறவில்லை என்பதை ஆண்கள் நிரூபிக்க வேண்டியதை கட்டாயமாக்கும் பிரிவு, முஸ்லிம் பெண்கள் பராமரிப்பு தொடர்பான பிரிவு உள்ளிட்ட சில பிரிவுகளில் திருத்தம் மேற்கொள்ள காங்கிரஸ் வலியுறுத்தும்” என்று தெரிவித்தன.

19 நாடுகளில் தடை

முத்தலாக் நடைமுறைக்கு முஸ்லிம்கள் அதிகம் வசிக்கும் நாடுகளில்கூட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில் தீர்ப்பளித்தபோது குறிப்பிட்ட 19 நாடுகளின் பெயர் பட்டியலை வெளியிட்டது.

அந்த பட்டியலின்படி அல்ஜீரியா, எகிப்து, இராக், ஜோர்டான், குவைத், லெபனான், லிபியா, மொராக்கோ, சூடான், சிரியா, துனிசியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஏமன், இந்தோனேசியா, மலேசியா, பிலிப்பைன்ஸ், பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், இலங்கை ஆகிய 19 நாடுகளில் முத்தலாக் நடைமுறை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

