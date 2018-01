ஒற்றை நீதிபதியும் நேற்றுடன் ஓய்வு பெற்றார்: பசுமை தீர்ப்பாயம் முடங்கும் அபாயம் – இன்று முதல் வழக்குகளை விசாரிப்பதில் சிக்கல்

சென்னையில் உள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய தென் மண்டல அமர்வின் ஒற்றை நீதிபதி நேற்றுடன் ஓய்வுபெற்றார்.

இந்த அமர்வுக்கு இதுவரை புதிய உறுப்பினர்கள் யாரும் நியமிக்கப்படாத நிலையில், வழக்கு விசாரணை இன்றுமுதல் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் உள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தென் மண்டல அமர்வில் 1000-க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு தொடர்பான வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டு வந்தன.

அதனால் டெல்லியில் உள்ள முதன்மை அமர்வுக்கு அடுத்த படியாக சென்னையில் இரு அமர்வுகள் செயல்பட்டு வந்தன.

இதற்கிடையில் இங்குள்ள நீதித்துறை உறுப்பினர்கள் மற் றும் தொழில்நுட்ப உறுப்பினர் கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக ஓய்வுபெற்றனர். நீதித்துறை உறுப்பினர் எம்.எஸ்.நம்பியார் மட்டும் இருந்தார். பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் ஒரு நீதித்துறை உறுப்பினர் மற்றும் தொழில்நுட்ப உறுப்பினர் ஆகியோர் இணைந்து தான் வழக்குகளை விசாரிக்கவும், உத்தரவுகளையும் பிறப்பிக்க முடியும்.

சென்னையில் ஒரே ஒரு நீதித்துறை உறுப்பினர் மட்டும் இருந்ததால், அவரால் எந்த வழக்கை யும் விசாரிக்க முடியவில்லை.

மத்திய நிதித்துறையில், நாட்டில் உள்ள பசுமை தீர்ப்பாயம், கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் உள்ளிட்ட தீர்ப்பாயங்களுக்கான உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் நியமன விதிகள் திருத்தப்பட்டன.

இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், புதிய உறுப்பினர்கள் தேர்வு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பலர் ஓய்வு பெற்றுவிட்ட நிலையில், ஒற்றை உறுப்பினரே முழு அதிகாரம் பெற்றவராக செயல்படலாம் என்று மத்திய அரசு சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து சென்னை பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் நீதிபதி எம்.எஸ்.நம்பியார் வழக்குகளை விசாரித்து வந்தார்.

இந்நிலையில் அவர் நேற்றுடன் (ஜன.2) ஓய்வுபெற்றார். எனவே, பசுமை தீர்ப்பாயம் வரும் நாட்களில் செயல்படுமா என்பது குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.

இதனால் இன்றுமுதல் வழக்கு விசாரணை தடைப்பட்டு, வழக்குகள் தேங்கும் நிலை உருவாகியுள் ளது.

