நாகை : வேதாரண்யம் அருகே மணியன் தீவு கடற்கடையில் இலங்கையைச் சேர்ந்த பைபர் படகு கரை ஒதுக்கியுள்ளது.கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட படகா என கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Near vedaranyam in Sri Lankan fishing boats washed up were free

Nagai: near vedaranyam in the island were free from Sri Lanka Manian Piper has allotted shore boat smuggling p.