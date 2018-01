அந்நிய படையெடுப்புகளாலும் தனித்துவம் இழக்காதது கர்னாடக இசை: தியாகராஜர் ஆராதனை தொடக்க விழாவில் தமிழக ஆளுநர் பெருமிதம்

அந்நிய படையெடுப்புகளாலும் தனித்துவத்தை இழக்காதது கர்னாடக இசை என்று தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தெரிவித்தார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறில் சத்குரு தியாகராஜரின் 171-வது ஆண்டு ஆராதனை விழாவை நேற்று மாலை குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்து அவர் பேசியதாவது:

இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த பாரசீகம், துருக்கி, ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற நாடுகளின் தாக்கம் ஏதும் இல்லாமல், கர்னாடக சங்கீதம் தனிச்சிறப்புடன் திகழ்கிறது. அந்த வகையில், கர்னாடக சங்கீதம் தனது அசலான சமய வடிவத்தையும், பாரம்பரியத்தையும் தொன்மையையும் கலாச்சார தூய்மையையும் கொண்டு விளங்குகிறது.

கர்னாடக சங்கீதமானது சிக்கலான, ஆனால் நேர்த்தியான அடுக்குகளைக் கொண்டு உருவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழு ஸ்வரங்களும், தாளக் கட்டுகளும் இதன் அடித்தளமாக அமைந்து, இந்த இசையை மெருகூட்டுகின்றன. கர்னாடக சங்கீதத்தின் சிறப்பியல்பே அதன் ஆன்மிக உள்ளர்த்தமாகும்.

இசை ஆராதனை

கர்நாடக சங்கீதம் பரிணாம வளர்ச்சியில் 18-ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சங்கீத மும்மூர்த்திகளான தியாகராஜர், சியாமா சாஸ்திரிகள், முத்துசுவாமி தீட்சிதர் ஆகியோரின் மறக்க முடியாத இசைக் கோவைகளால் இன்றும் மிளிர்கின்றது. தியாகராஜர் எந்த இடத்தில் இருந்து தனது எண்ணிலடங்கா கீர்த்தனைகளை உருவாக்கினாரோ, அந்த இடத்தில் 171 ஆண்டுகளாக அவருக்கு இசை ஆராதனை செய்வது சிறப்பானது என்றார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆ.அண்ணாதுரை, தியாக பிரம்ம மகோற்சவ சபைத் தலைவர் ஜி.ரெங்கசாமி மூப்பனார், அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், செயலாளர்கள் ஏ.கே.பழனிவேல், வி.ராஜாராவ், பொருளாளர் கணேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

தொடர்ந்து, ஜன.6-ம் தேதி வரை, காலை 9 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை இசை ஆராதனை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.

