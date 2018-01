சட்டவிரோத மென்பொருளை பயன்படுத்தி ரயில்வே தத்கால் பயணச்சீட்டு முன்பதிவில் ஊழல்: சிபிஐ விசாரணையில் அம்பலம்

ரயில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்ய தத்கால் முறை பயன்பாட்டில் உள்ளது. பண்டிகைக் காலங்களில் தத்கால் முன்பதிவு செய்வது பயணிகளுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்து வந்தது. ஆனால் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் செயல்படும், ரயில் பயணச்சீட்டு முகவர்கள் தாராளமாக முன்பதிவு செய்து பணம் சம்பாதித்து வந்தனர். இது தொடர்பாக பல ஆண்டுகளாக புகார் நிலவி வந்தது. இதனை விசாரணை செய்யும் பொறுப்பை ரயில்வே அமைச்சகம் சமீபத்தில் சிபிஐ வசம் ஒப்படைத்தது.

சிபிஐ நடத்திய விசாரணையில் அஜய் கர்க் என்ற ஐ.டி. வல்லுநர் பிடிபட்டார். இவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், மென்பொருள்கள் பலவும் பயணச்சீட்டு முன்பதிவில் சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்ததும், இதன்மூலம் ஓரிரு நிமிடங்களில் பயணச்சீட்டுகள் மொத்தமாக பதிவு செய்யப்பட்டு வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.

இதுகுறித்து ‘தி இந்து’விடம் சிபிஐ வட்டாரத்தில் கூறும்போது, “தொடக்கத்தில் அஜய் கர்க் உருவாக்கிய மென்பொருள் இந்த முறைகேட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக சந்தேகம் கொண்டோம். அதன் பிறகு பொதுச் சந்தையில் பரவலாகக் கிடைக்கும் மென்பொருள்கள் சட்டவிரோதமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது. இணையதளங்கள் மூலமாக உலகம் முழுவதிலும் விற்பனையாகும் மென்பொருளை அனுமதியின்றி அரசு இணையதளங்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது” என்று தெரிவித்தனர்.

இந்த மென்பொருள் மூலம் பதிவாகும் பயணச்சீட்டுகளின் பிஎன்ஆர் எந்தவித தாமதமும் இன்றி உடனடியாகக் கிடைத்து விடுகிறது. மேலும் ஐஆர்சிடிசியில் கேட்கப்படும் ‘கேப்ச்சா’ கட்டத்தையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியதில்லை.

இந்தவகை மென்பொருள்கள் வழக்கமாக மத்திய, மாநில அரசுகளின் தகவலை அளிக்கும் தனியார் இணையதளங்களால் பயன்பாட்டுக்கு வந்தன. இவற்றின் மூலம், அரசு இணைய தளங்களை விட வேகமாகவும், கூடுதலாகவும் தகவல் பெற முடிகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக இந்த மென்பொருள், சிபிஐயால் கைது செய்யப்பட்ட அஜய் கர்க் போன்ற ஐ.டி. வல்லுநர்களால் ஐஆர்சிடிசி ரயில் முன்பதிவிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அஜய் கர்க் இதற்கு முன் 2007 முதல் 2011 வரை ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்திலும், 2012-ல் சிபிஐ கணினி தொழில்நுட்பப் பிரிவிலும் பணியாற்றியுள்ளார். பிறகு ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தனியார் முகவர்களுடன் இணைந்து சட்டவிரோதமாக கோடிக்கணக்கில் சம்பாதித்துள்ளார். அஜய் கர்க் முறைகேட்டுக்கு துணையாக இருந்ததாக, அவரது உதவியாளர் அனில் குப்தாவையும் சிபிஐ கைது செய்துள்ளது. இவர்களுக்கு ரயில்வே உயரதிகாரிகள் சிலரும் உடந்தையாக இருந்ததாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த மோசடியில் மேலும் பலர் கைதாக வாய்ப்புள்ளது.

Source: The Hindu

