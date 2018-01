சட்ட விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 4,842 தொண்டு நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் ரத்து

பல்வேறு விதிமீறல்களில் ஈடுபட்ட 4,842 தொண்டு நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் கடந்த ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து மக்களவையில் நேற்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அவர் எழுத்துப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்த பதிலில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

வெளிநாடுகளில் கிடைக்கப்பெறும் நிதியுதவி, அவை பயன்படுத்தப்பட்ட விதம் ஆகியவை குறித்து மத்திய அரசுக்கு முறையாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று தனியார் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், வெளிநாடுகளில் இருந்து நிதயுதவி பெறும் தொண்டு நிறுவனங்கள், அயல்நாட்டு நிதி ஒழுங்குமுறை சட்ட விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியது கட்டாயம்.

இந்நிலையில், இந்த விதிமுறைகளை பல்வேறு வழிகளில் மீறி செயல்பட்ட 4,842 தொண்டு நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் கடந்த ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதேபோல், 2011 முதல் 2017-ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் மட்டும் பல்வேறு விதிமீறல்களில் ஈடுபட்ட 18,868 தொண்டு நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு தனது பதிலில் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார். – பிடிஐ

Source: The Hindu

