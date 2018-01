பட்டாசு தொழில்: ஸ்டாலின் உறுதி

பட்டாசு தொழிலைப் பாதுகாக்க திமுக எம்பிக்கள் குரல் கொடுப்பார்கள் என அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காற்று மாசுபடுதலை காரணம் காட்டி பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால், 8 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் ஸ்டாலின் நேற்று தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில், ‘சிவகாசியில் உள்ள பட்டாசு ஆலைகளில்தான் 90 சதவீதம் பட்டாசு உற்பத்தியாகிறது. எனவே, லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களைப் பாதுகாக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுகுறித்து மாநிலங்களவையில் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரிடம் திமுக எம்பிக்கள் குரல் எழுப்புவர்’ என கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Make sure the fireworks industry: Stalin

Protect the DMK mp’s fireworks industry would give voice to the party’s Executive Chairman, MK Stalin t