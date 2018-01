மகாராஷ்டிரா கலவரத்தில் இளைஞர் மரணம்: நீதி விசாரணைக்கு முதல்வர் உத்தரவு

புனே அருகே நடந்த பயங்கர கலவரத்தில் இளைஞர் ஒருவர் இறந்தது தொடர்பாக நீதி விசாரணைக்கு மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவீஸ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவுக்கு அருகிலுள்ள கோரேகாவ்-பீமா பகுதியில் ஆங்கில- மகாராஷ்டிர போரின் 200-வது ஆண்டு விழா புத்தாண்டு தினத்தில் நடைபெற்றது. விழாவின்போது இரு இனத்தவர் இடையே திடீரென மோதல் ஏற்பட்டு கலவரமாக உருவானது. இந்தக் கலவரத்தில் ஒரு இளைஞர் கொல்லப்பட்டார்.

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்ற அந்த ஆங்கில- மகாராஷ்டிர போரில் அப்போது பிரிட்டிஷ் ராணுவம் வெற்றி கண்டது. அந்த பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தில் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த மகார் என்ற தலித் இன மக்கள் ஏராளமானோர் இடம்பெற்றிருந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் மகார் இனத்தவர் தங்களது இனத்தவர் வெற்றி என்று அந்த போர் வெற்றியைக் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இந்தப் புத்தாண்டில் கலவரம் ஏற்பட்டுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தத் கலவரத்தில் மகார் தலித் இளைஞர் கொல்லப்பட்டதைக் கண்டித்து மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று காலை முதல் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன. தலைநகர் மும்பையில் பல இடங்களில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய இளைஞர்கள் சாலை மறியல் செய்து தங்களது எதிர்ப்புகளை வெளிப்படுத்தினர். திறந்திருந்த கடைகளை அவர்கள் மூடுமாறும் கோஷமிட்டனர். இந்த நிலையில் ஆர்ப்பாட்டத்தை படமெடுக்க வந்த செய்தித் தொலைக்காட்சியைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் ஒருவரை, ஆர்ப்பாட்டக் கும்பல் தாக்கியது. மும்பையின் செம்பூர், விக்ரோலி, மான்குர்த், கோவந்தி பகுதிகளில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன.

இதையடுத்து குர்லா-வஷி ரயில் நிலையங்கள் இடையேயான புறநகர் ரயில் சேவையை, மத்திய ரயில்வே நிறுத்தியுள்ளது. .

மேலும் கிழக்கு எக்ஸ்பிரஸ் அதிவேக சாலையிலும் போராட்டக்காரர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். நிலைமையைச் சமாளிக்க நகர் முழுவதும் போலீஸார் ஏராளமானோர் குவிக்கப்பட் டனர்.

முன்னதாக இதுகுறித்து தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலை வர் சரத் பவார் கூறும்போது, “200 ஆண்டுகளாக இந்த விழா உற்சாகமாகவும், அமைதியாகவும் நடைபெற்று வந்தது. ஆனால் இந்த ஆண்டில் கலவரம் ஏற்படக் காரணம் என்ன என்று தெரியவில்லை” என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். மேலும் அரசு மீது பல்வேறு கட்சிகளும், குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தன.

முதல்வர் உத்தரவு

இந்த நிலையில் கலவரம் குறித்து நீதி விசாரணை நடத்துமாறு முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவீஸ் நேற்று உத்தரவைப் பிறப்பித்தார்.

பம்பாய் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் இந்த நீதி விசாரணை நடைபெறும் என்று முதல்வர் பட்னாவீஸ் தெரிவித்தார். –ஐஏஎன்எஸ்.

Source: The Hindu

English summary

In the riot of Maharashtra Chief Minister orders inquiry into death: youth justice

Pune terror in the riot that happened near a young man with regard to the judicial inquiry into the death of the Chief Minister of Maharashtra devena