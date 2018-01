தமிழகம் முழுவதும் திருமங்கலம் பார்முலா: பிரேமலதா வருத்தம்

திருமங்கலம் பார்முலா தமிழகம் முழுவதும் கொண்டு செல்லப்பட்டதால், ஆர்.கே. நகரில் டிடிவி தினகரன் வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்று தேமுதிக மகளிரணி தலைவர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை விமான நிலையத்தில் நேற்று அவர் கூறியது: நடிகர் ரஜினி மட்டுமல்ல, 18 வயது பூர்த்தியான யாரும் அரசியலுக்கு வரலாம் என்பதே ஜனநாயகம்.

ஆர்.கே.நகர் தேர்தலில் நடந்ததுதான் தமிழக அரசியலிலும் நடக்கிறது. 50 ஆண்டுகால இடைத்தேர்தல் வரலாற்றில் சுயேட்சை வெற்றி பெற்றதன் மூலம், திருமங்கலம் பார்முலாவை தமிழகம் முழுவதும் கொண்டு சென்றுள்ளனர். இந்த பிரச்சினைக்கு மக்கள்தான் தீர்வுகாண வேண்டும் என்றார்.

Source: The Hindu

