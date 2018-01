காஞ்சி ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் முறைகேடு : உற்சவர் சிலையில் தங்கம் கலக்காதது கண்டுபிடிப்பு

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலுக்கு செய்யப்பட்ட புதிய உற்சவர் சிலையில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் உள்ள உற்சவர் சிலை பழுதடைந்த காரணத்தினால் புதிய உற்சவர் சிலையை செய்ய கடந்த 2015-ம் ஆண்டில் கோவில் நிர்வாகத்தினர் முடிவு செய்தனர். அதன்படி இந்து அறநிலையைத் துறையின் உத்தரவின் பேரில் 50 கிலோ எடையில், ரூ.2 கோடியே 15 லட்சம் செலவில் புதிய உற்சவர் சிலை செய்யப்பட்டு கடந்த 2016-ம் ஆண்டு டிசம்பரில் கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. இந்த சிலையில் அறநிலையத்துறை குறிப்பிட்ட 5 சதவீதம் தங்கம் கலக்கப்படவில்லை என்பதே புகாராகும். இது குறித்து தமிர்நாடு தலைமை ஸ்தபதி முத்தையா, கோவில் அலுவலர் முருகேசன் மற்றும் சிலையை செய்த மாசிலாமணி உள்ளிட்டோரை விசாரித்த அதிகாரிகள், சிலையில் குறிப்பிடப்பட்ட தங்கம் கலக்கவில்லை என்பதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதனிடையே குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில்களை நிர்வாகிக்க அதிகாரிகளை நியமிப்பது அரசின் கொள்ளை முடிவு என அனைத்து கோவில்களுக்கான இணை ஆணையர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Kanchi ekambareswarar Temple abuse: do not mix Gold discoveries in the procession of the statue

Ekambareswarar temple at kancheepuram: made to various irregularities took place a new deity statue