கவுகாத்தி, திப்ரூகர்வாராந்திர ரயில்கள் தாம்பரம் வரை நீட்டிப்பு

கவுகாத்தி – சென்னை எழும்பூர், திப்ரூகர் – சென்னை எழும்பூர் வாராந்திர ரயில்கள் சோதனை அடிப்படையில் வரும் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே நேற்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்ப தாவது:

கவுகாத்தி – தாம்பரம் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் கவுகாத்தியில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமைதோறும் ஜனவரி 5-ம் தேதி முதல் மார்ச் 30-ம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை செல்லும். தாம்பரம் – கவுகாத்தி வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் திங்கள்கிழமைதோறும் ஜனவரி 8-ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி வரை தாம்பரத்தில் இருந்து புறப் படும்.

திப்ரூகர் – தாம்பரம் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் திப்ரூகரில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் ஜனவரி 7-ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 1-ம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை செல்லும்.

தாம்பரம் – திப்ரூகர் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ஜனவரி 4-ம் தேதி முதல் மார்ச் 29-ம் தேதி வரை தாம் பரத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

