முதியோர் இல்லங்கள் மற்றும் பெண்கள் விடுதிகளை பதிவு செய்வது கட்டாயம்: சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

சென்னையில் உள்ள முதியோர் இல்லங்கள், பெண்கள் விடுதிகளைச் சட்டப்படி கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் வெ.அன்புச் செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக நேற்று அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து முதியோர் இல்லங்கள், முதியோருக்கான குத்தகை விடுதிகள், வாடகை விடுதி கள் மற்றும் நேரடி விற்பனையில் முதியோர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இல்லங்கள் ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் நல விதிகள் 2009-ன் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

அதேபோல, பெண்கள் விடுதிகள் நடத்தும் தனியார் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் விடுதிகளைக் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

சென்னை மாவட்டத்தில் 10 பேருக்கு மேல் பணிபுரியும் அனைத்து தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலை கள் மற்றும் மென் பொருள் நிறுவன அலுவலகங்களில் பாலியல் வன்முறை சட்டம் 2013-ன் கீழ் கட்டாயமாக தங்கள் அலுவலகங்களில் உள் புகார் குழு அமைத்து அதன் விவரத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அறிக்கையாக தர வேண்டும்.

உள் புகார் குழு

அந்தக் குழுவில் சமூக பணியில் அனுபவம் அல்லது சட்ட அறிவு பெற்ற பணியாளர்கள் இருவரும், மகளிர் நலனுக்கான தொண்டு நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரும் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட வேண்டும். மொத்த உறுப்பினர்களில் பாதிக்கு மேற்பட்டோர் பெண்களாக இருக்க வேண்டும். பணிபுரியும் பெண்கள் தங்களுக்கு ஏதேனும் பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் இருப்பின், உள் புகார் குழுவிடம் புகார் அளிக்கலாம்.

இக்குழுவானது அந்தப் புகார் மீது விரிவான விசாரணை நடத்தி, உரிய ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும்.

மேலும் புகார்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை கள் குறித்து காலாண்டிற்கு ஒருமுறை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அறிக்கை அளிக்க வேண்டும்.

இதுதொடர்பான கூடுதல் விவரங்களைப் பெற மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், சென்னை-1 என்ற முகவரியில் உள்ள மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தை அணுகலாம்.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

Old age homes and women’s hostels booking compulsory: collector of Chennai Declaration

Old people’s homes, women in Chennai hostels legally must register as district b