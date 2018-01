ஆயுதங்களை ஒப்படைத்துவிட்டு சரணடையும் தீவிரவாதிகள், மாவோயிஸ்ட்களுக்கு பொதுமன்னிப்பு வழங்கும் திட்டம் இல்லை: மக்களவையில் உள்துறை இணை அமைச்சர் அறிவிப்பு

ஆயுதங்களை ஒப்படைத்துவிட்டு சரணடையும் தீவிரவாதிகள், மாவோயிஸ்ட்களுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கும் திட்டம் இல்லை என்று மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தார்.

மக்களவையில் நேற்று நடைபெற்ற கேள்வி நேரத்தின்போது உறுப்பினர் ஒருவரின் கேள்விக்கு அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு எழுத்து மூலம் அளித்த பதில்:

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் தீவிரவாதிகள் பிரச்சினை உள்ளது. அதேபோல வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்களில் மாவோயிஸ்ட்களின் அட்டகாசம் உள்ளது. அவர்களின் தாக்குதலால் நாம் நமது படை வீரர்களை இழந்துள்ளோம்.

இங்குள்ள மாவோயிஸ்ட்களின் பிரச்சினையைத் தீர்க்க அவர்களுடன் மத்திய அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.

இந்த விஷயத்தில் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளின்களின்படியே அரசு நடந்து வருகிறது. ஆயுதங்களை ஒப்படைத்துவிட்டு சரணடையும் தீவிரவாதிகள், மாவோயிஸ்ட்களுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கும் திட்டம் அரசிடம் இல்லை.

ஜம்மு-காஷ்மீர், வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்களில் உள்ள நிலைமையைக் கையாள்வதற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு யுக்திகளைக் கையாண்டு வருகிறது. நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி நோக்கிலான அடிப்படையில் இந்த யுக்திகள் உள்ளன. குறிப்பாக வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்களில் உள்ள மாவோயிஸ்ட்களின் ஆதிக்கத்தை தடுக்க பல்வேறு திட்டங்களை மத்திய அரசு அமல்படுத்தி வருகிறது.

மாவோயிஸ்ட் குழுக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த பிரதிநிதிகளை மத்திய அரசு அமைத்து செயலாற்றி வருகிறது. ஆயுதங்களை ஒப்படைத்துவிட்டு சரணடையும் மாவோயிஸ்ட் குழுக்களுக்கு மறுவாழ்வுத் திட்டங்களையும் மத்திய அரசு அறிவித்து செயல்படுத்தி வருகிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் மத்திய ஆயுதப் படையை மாநிலங்களின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமர்த்துதல், மாநில காவல்துறை, புலனாய்வுத்துறையை வலுப்படுத்த கூடுதல் நிதி, இந்திய ரிசர்வ் பட்டாலியன் படைகளை அதிகப் படுத்துதல் போன்ற பணிகளுக்கு மாநில அரசுகளுக்கு உறு துணையாக மத்திய அரசு செயல்படுகிறது என்றார். – பிடிஐ

