கோரேகாவ் பீமா தாக்குதலை கண்டித்து பந்த்: மும்பையில் ரயில் மறியல்

மகாராஷ்டிராவில், பீமா கோரேகாவில் போர் நினைவு அஞ்சலி செலுத்த சென்றவர்கள் மீது நடந்த தாக்குதலை கண்டித்து, பல்வேறு பகுதிகளிலும், முழு அடைப்புப் போராட்டம் நடந்து வருகிறது.

பீமா கோரேகாவில் நேற்றுமுன்தினம் (திங்கள்) போர் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்ட நிலையில், ஆயிரக்கணக்கானோர் அஞ்சலி செலுத்த சென்றனர். அப்போது அவர்கள் மீது எதிர் தரப்பினர் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்தார். இதை தொடர்ந்து, புனே, மும்பை, அவுரங்காபாத் உள்ளிட்ட பிற நகரங்களில், தாக்குதல் சம்பவத்தை கண்டித்து நேற்று ரயில் மற்றும் சாலை மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.

இந்நிலையில், தாக்குதல் சம்பவத்தை கண்டித்து மும்பை உட்பட பல நகரங்களில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதையடுத்து ஆயிரக்கணக்கான போலீஸார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவுரங்காபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் இணையதள சேவை முடக்கப்பட்டுள்ளது.

மும்பையில் சில இடங்களில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதனால் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதுபோலவே மும்பை மற்றும் புனே நகரங்களில் சில பகுதிகளில் சாலை மறியல் போராட்டமும் நடைபெற்றது. உடனடியாக போலீஸார் வரைவழைக்கப்பட்டு போராட்டக்காரர்கள் விரட்டப்பட்டனர்.

ஒரு சில இடங்களில் கல்வீச்சு சம்பவங்களும் நடைபெற்றன. முழு அடைப்பு போராட்டத்தையொட்டி அசம்பாவித சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்கும் பொருட்டு பதற்றமான பகுதிகளில் கூடுதல் போலீஸார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

போர் நினைவுச் சின்னம்

மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவுக்கு அருகிலுள்ள கோரேகாவ்-பீமா பகுதியில் ஆங்கில- மகாராஷ்டிர போரின் 200-வது ஆண்டு விழா புத்தாண்டு தினத்தில் நடைபெற்றது. விழாவின்போது இரு இனத்தவர் இடையே திடீரென மோதல் ஏற்பட்டு கலவரமாக உருவானது. இந்தக் கலவரத்தில் ஒரு இளைஞர் கொல்லப்பட்டார்.

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்ற அந்த ஆங்கில- மகாராஷ்டிர போரில் அப்போது பிரிட்டிஷ் ராணுவம் வெற்றி கண்டது. அந்த பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தில் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த மகார் என்ற தலித் இன மக்கள் ஏராளமானோர் இடம்பெற்றிருந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் மகார் இனத்தவர் தங்களது இனத்தவர் வெற்றி என்று அந்த போர் வெற்றியைக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ஆனால் ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரவாக அஞ்சலி செலுத்தப்படுவதாக கூறி மராட்டிய ஆதரவாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

Gorekav Bhima, condemning the attacks in Mumbai rail pickets Pant:

In Maharashtra, the war memorial to pay tribute to sell goreka Bhima, went on the offensive, condemning palve