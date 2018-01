சேலத்தில் உள்ளாட்சி வார்டு மறுவரையறை செய்யப்பட்டதில் முறைகேடு: திமுக புகார்

சேலம்: சேலத்தில் உள்ளாட்சி வார்டு மறுவரையறை செய்யப்பட்டதில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திமுக நிர்வாகி எஸ்.ஆர்.சிவலிங்கம் புகார் மனு அளித்துள்ளார். திமுக வாக்கு வங்கிகளை பிரிக்கும் நோக்கில் வார்டு மறுவரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் எடப்பாடி உறவினர்கள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக திமுக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Salem has been redefined in the local ward irregularities: DMK complaint

Salem: Salem has been redefined in the local ward has complained of irregularities as to