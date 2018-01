ரயில் நிலைய ஆட்டோ ஸ்டாண்டை காலி செய்ய சொல்லி நெருக்கடி தரும் கோவை காவல் துறை

கோவை: கோவை ரயில் நிலையத்தில் உள்ள ஆட்டோ ஸ்டாண்டை அகற்ற போலீஸார் நெருக்கடி தருவதாக ஆட்டோ டிரைவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். முன்னதாக கோவை சந்திப்பு ரயில் நிலைய வளாகத்திற்குள் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இருந்தது. ஆனால் பராமரிப்பு பணிகளை காரணம் காட்டி சிறிது காலம் வெளியேறுமாறு அதிகாரிகள் கூறினர். இதனை நம்பி ரயில் நிலைய வளாகத்தில் இருந்து வெளியே வந்த ஆட்டோ டிரைவர்கள், ரயில் நிலையத்திற்கு வெளியே கூடாரம் போட்டனர். ஆனால் பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்த பின்னரும் அவர்களை அதிகாரிகள் வளாகத்திற்குள் நுழைய விடவில்லை.இந்நிலையில் தற்போது அமைத்துள்ள ஆட்டோ ஸ்டாண்டையும் காலி செய்யுமாறு ரேஸ்கோர்ஸ் ரோடு காவல்துறை மூலமாக நெருக்கடிகள் தரப்படுவதாக ஆட்டோ டிரைவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். கோவை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திற்கு தினமும் பல்லாயிரக் கணக்கான பயணிகள் வருகின்றனர். ரயில் நிலையத்தின் எதிரேயுள்ள சாலையிலேயே பயணிகளை ஏற்றுவதற்காக ஆட்டோக்களும், டாக்சிகளும் முண்டியடிப்பதால் அங்கு பெரும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாக புகார் எழுந்தது. இதனையடுத்தே ஆட்டோ ஸ்டாண்டை காலி செய்ய நெருக்கடி தரப்படுவதாக ஒருசாரார் கூறியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

