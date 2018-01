காஷ்மீரில் மூச்சு திணறலால் இறந்த எட்டயபுரம் ராணுவ வீரர் உடல் அரசு மரியாதையுடன் தகனம்

எட்டயபுரம்: காஷ்மீரில் மூச்சுத்திணறலால் இறந்த எட்டயபுரம் ராணுவ வீரர் உடல் அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரம் அருகே சாத்தூரப்பன்நாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் மகன் ராஜேஸ் கண்ணன்(30), இவர் இந்திய ராணுவத்தில் காஷ்மீர் பகுதியில் பணியில் இருந்தார். தற்போது அங்கு பனிப்பொழிவு அதிகம் உள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த 30ம் தேதி பணியில் இருந்த ராஜேஸ் கண்ணனுக்கு திடீரென மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து சக வீரர்கள் உடனடியாக அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே ராஜேஸ் கண்ணன் உயிரிழந்தார். இதையறிந்த காஷ்மீரில் உள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் ராஜேஸ் கண்ணன் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினர். அவரது உடல் நேற்று விமானம் மூலம் மதுரை கொண்டு வரப்பட்டு, அங்கிருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சாத்தூரப்பன்நாயக்கன்பட்டியில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அவரது உடலைப் பார்த்து, தாய் சுலோச்சனா, சகோதரி புவனேஸ்வரி, மனைவி ஆனந்தலட்சுமி, மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுதனர். கோவில்பட்டி ஆர்டிஓ அனிதா, எட்டயபுரம் தாசில்தார் சூரியகலா, விளாத்திகுளம் டிஎஸ்பி தர்மலிங்கம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த கிராம மக்கள் ஏராளமானோர் ராஜேஸ் கண்ணன் உடலுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர். தொடர்ந்து அவரது உடல் வீட்டில் இருந்து மயானத்திற்கு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங்கு இறுதி சடங்குகள் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து,

திருவனந்தபுரம் ரெஜிமென்ட் சுபேதார் ரமேஷ் தலைமையில் ராணுவ மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. பின்னர் ராஜேஸ் கண்ணன் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது. இறந்த ராஜேஸ் கண்ணன் மனைவி ஆனந்தலட்சுமி. இவர்களுக்கு திருமணமாகி 3 வருடங்கள் ஆகின்றன. ஒன்றரை வயதில் கரிஷ்மா ஸ்ரீலதா என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

