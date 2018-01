ஜல்லிக்கட்டு தொடர்ப்பாக மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம்

மதுரை: மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. ஆட்சியர் தலைமையிலான இந்த கூட்டத்தில் மாநகராட்சி ஆணையர், எஸ்.பி. ஆகியோர் பங்கேற்றுள்ளனர். பாலமேடு, அவனியாபுரம் உள்ளிட்ட ஜல்லிக்கட்டு கமிட்டியினரும் ஆலோசனையில் பங்கேற்றுள்ளனர். மதுரை மாவட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை பாதுகாப்பாக நடத்துவது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தப்படுவதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

At the collectorate, Madurai thodarppa jallikattu advisory meeting

