விரைவில் தனி டி.வி; உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு தயாராக இருக்க அ.தி.மு.க தலைமை உத்தரவு

அ.தி.மு.க கட்சிக்கு என இருந்த ஜெயா டி.வி தினகரன் தரப்பிடம் இருப்பதால், தனி டி.வி மற்றும் நாளிதழ் தொடங்க ஓ.பி.எஸ் – இ.பி.எஸ் தரப்பு முடிவெடுத்துள்ளது.

சென்னை: தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடர் 8-ம் தேதி கூட உள்ள நிலையில், ஆளும் அ.தி.மு.க எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் இன்று ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமையகத்தில் நடந்தது. முதல்வரும் கட்சியின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதல்வரும் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ.பன்னீர் செல்வம் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் 104 எம்.எல்.ஏ.க்கள் பங்கேற்றதாக கூறப்பட்டது. சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என உறுப்பினர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, கட்சிக்கென தனி தொலைக்காட்சி மற்றும் நாளிதழ் விரைவில் தொடங்க உள்ளதாக தெரிவித்தார். அதற்கான பணிகள் நடந்து வருவதாக கூறியுள்ளார். மேலும், கூட்டத்தில் பேசிய துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், ஏப்ரல் மாதத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்க வாய்ப்புள்ளதால், எம்.எல்.ஏ.க்கள் அனைவரும் தயாராக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். ஜெயலலிதா காலத்தில் கட்சிக்கென இருந்த ஜெயா டி.வி மற்றும் நமது எம்.ஜி.ஆர் நாளிதழ் தற்போது தினகரனின் வசம் உள்ளது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நடக்க இருந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை நீதிமன்றம் ரத்து செய்ததை அடுத்து, 3 முறை உள்ளாட்சி அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு சட்டம் மூலம் அதிகார நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Maalaimalar

English summary

A separate tv soon; Be prepared for a local body elections, the AIADMK Chief orders

A. the AIADMK party was known as the Jaya tv special, since both sides have recently watched on tv, and the dailies start or b. s.-c.