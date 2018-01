மதுரை: மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் ஜனவரி 14ல் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற உள்ளதாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வீர ராகவ ராவ் பேட்டி அளித்துள்ளார். மேலும் பாலமேட்டில் ஜனவரி 15ல் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் என்றும் அலங்காநல்லூரில் 16ல் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

