குமரியில் ரப்பர் தொழில் பாதிப்பு : லட்சக்கணக்கானோர் வேலையிழக்கும் அபாயம்

குமரி; கன்னியாக்குமரி மாவட்டத்தில் அரசு ரப்பர் தோட்டத்தில் முறிந்து விழுந்த மரங்களை வெட்டி அகற்றிவிட்டு புதிய மரங்களை நட வேண்டும் என தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கடந்த மாதம் வீசிய ஓகி புயலால் கீரிப்பாறை, காளிகேசம், மணலோடை உள்ளிட்ட இடங்களில் அரசு ரப்பர் கழகத்திற்கு சொந்தமான பல நூறு மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. இதனையடுத்து அந்த தோட்டங்களில் பணியாற்றி வரும் தொழிலாளர்களை வேறு தோட்டங்களுக்கு மாற்ற ரப்பர் கழக நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதற்கு தொழிலாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இத பற்றி பேசிய தொழிலாளர்கள் மரங்கள் முறிந்து விழுந்ததன் காரணமாக பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தொழிலாளர்களை வேறு கோட்டங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்ய நிர்வாக இயக்குனர் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறினர். இந்த முறிந்த மரங்களை இறுதி பால்வடிப்பு செய்து விட்டு அந்த மரங்களை அப்புறப்படுத்தி புதிய மரங்களை நட வேண்டும் என்ற யோசனை இல்லாமல், தொழிலாளர்களை பந்தாட முடிவு செய்துள்ளதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். நிர்வாகத்தின் எண்ணபடி செயல்பட்டால் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலையிழக்கும் சூழல் உருவாகும் என அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர். ஓகி புயலால் குமரி மாவட்டத்தில் ரப்பர் தொழில் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசுக்கு சொந்தமான 9 கோட்டங்களிலும் கடும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In the rubber industry impact: Kumari losing millions of jobs

