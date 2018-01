பேஸ்புக்கில் அதிகம் தேடப்பட்ட எம்.பிக்கள்: பிரதமர் மோடி, சச்சின் டெண்டுல்கர்

பேஸ்புக்கில் கடந்த ஆண்டு அதிகம் தேடப்பட்ட இந்திய எம்.பிக்கள் பட்டியலில் பிரதமர் மோடியும், சச்சின் டெண்டுல்கரும் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

கடந்த 2017ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரையில் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்பட்ட எம்.பிக்கள், அரசியல் கட்சிகள், மத்திய, மாநில அரசுகள், அரசு அமைப்புகள் உள்ளிட்டவற்றின் பேஸ்புக் பக்கங்களில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, மக்களவை எம்.பிக்களில் அதிகம் பேசப்பட்டவர்கள் பிரதமர் மோடி என்றும், மாநிலங்களவை எம்.பிக்களில் அதிகம் பேசப்பட்டவர் சச்சின் டெண்டுல்கர் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. அதுபோலவே அரசியல் கட்சிகளில் முதலிடத்தில் பாஜகவும், இரண்டாவது இடத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சியும் உள்ளன. காங்கிரஸ் மூன்றாவது இடத்தையே பிடித்துள்ளன

மாநில முதல்வர்களில், உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தும், இரண்டாவது இடத்தை ராஜஸ்தான் முதல்வர் வசுந்தரா ராஜேவும் பிடித்துள்ளனர். அரசு அலுவலகங்களில் பிரதமர் அலுவலகம் முதலிடத்திலும், குடியரசுத் தலைவர் அலுவலகம் இரண்டாவது இடத்திலும், வெளியுறவு அமைச்சகம் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன.

மைகவ் இந்தியா மற்றும் இந்திய ராணுவத்தின் பேஸ்புக் பக்கங்களும் அதிகம் பார்க்கப்பட்டுள்ளதாக பேஸ்புக் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

