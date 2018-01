ஈரோடு: போலி முகவரிகள் கொடுத்து சிம்கார்டுகளை வாங்கி பயன்படுத்திய வழக்கில் 3 மாவோயிஸ்டுகள் ஈரோடு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டனர். ரூபேஷ், கண்ணன், வீரமணியை பிப்ரவரி 2ம் தேதி மீண்டும் ஆஜர்படுத்த ஈரோடு முதன்மை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

3 the Maoists appear in court, erode

Erode: to buy fake addresses, giving the work, using the courts in a case 3 the Maoists, erode