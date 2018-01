மார்ச் மாதம் தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு வாய்ப்பு..! : வார்டு வரையறை செய்யும் பணி தீவிரம்

சென்னை; உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வரும் மார்ச் மாதம் தேர்தல் நடத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளது. என்றாலும் 1 லட்சத்து 32,000 பதவிகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தப்படுமா என்பதில் குழப்பம் நிலவுகிறது. தமிழகத்தில் ஓராண்டுக்கும் மேலாக காலியாக உள்ள உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கு இந்த ஆண்டாவது தேர்தல் நடக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 2016 அக்டோபர் 24-ம் தேதி முதல் உள்ளாட்சி பதவிகள் காலியாக உள்ளன. அதற்கு 1 மாதத்திற்கு முன் அவசர அவசரமாக தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. வார்டு மறுசீரமைப்பில் குளறுபடி இருப்பதாக புகார் தெரிவித்து திமுக சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதன்படி 2017 நவம்பருக்குள் தேர்தலை நடத்த நீதிமன்றம் கெடு விதித்தது. ஆனாலும் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. இது குறித்து நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. எனவே உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் இனியும் இழுத்தடிக்க முடியாது என்ற நிலைக்கு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து தற்போது வார்டு வரையறை பட்டியலின் மீது அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் கருத்துக்கள் அறியப்பட்டு வருகிறது. இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த மாத இறுதிக்குள் தீர்வு கண்டுவிட்டு அதன் பிறகு உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தேதி நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும். நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மற்றும் கிராமப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கு ஒரே நாளில் தேர்தலை நடத்துவதா அல்லது முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது போல 2 கட்டங்களாக தேர்தலை நடத்துவதா என்ற குழப்பத்தில் அதிகாரிகள் உள்ளனர். தமிழக அரசின் பட்ஜெட் தாக்கல் மற்றும் பள்ளி இறுதி தேர்வுக்கு இடையூறு இன்றி தேர்தல் தேதி இருக்க வேண்டும் என்பதே முக்கிய நிபந்தனையாக உள்ளது. தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சியில் 12 மாநகராட்சி, 123 நகராட்சி, 529 பேரூராட்சியில் 12,820 உறுப்பினர் பதவிகள் உள்ளன. கிராமப்புற உள்ளாட்சியில் 31 மாவட்ட ஊராட்சி, 385 ஒன்றியம், 12,524 ஊராட்சிகள் அடங்கிய 99,324 பதவி இடங்கள் உள்ளன. எனவே மொத்தம் 1,32,000 பதவிகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் மூலம் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது,

