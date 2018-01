மதுரை: மதுரை வைகை ஆற்றில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஆட்சியருக்கும், மாநகராட்சி ஆணையருக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Madurai district collector for uyarneethimanrakilai order

Madurai: Madurai vaigai River to remove encroachments on the measures taken with regard to the filing of a report