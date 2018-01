ராஜ்யசபாவில் கூச்சலுக்கு மத்தியில் முத்தலாக் சட்ட மசோதா தாக்கல்!

டெல்லி : ராஜ்யசபாவில் எதிர்க்கட்சிகளின் கூச்சல் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் முத்தலாக் சட்ட மசோதாவை தாக்கல் செய்தார். லோக்சபாவில் முத்தலாக் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில் இன்று ராஜ்யசாபவில் மசோதாவை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இஸ்லாமியப் பெண்களுக்கு திருமணத்தில் பாதுகாப்பு அளிக்கும் விதமாக முத்தலாக் கூறும் முஸ்லிம் ஆண்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை முதல் அதிக அபராதம் விதிப்பது வரையிலான சட்டமசோதாவை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது. உச்சநீதிமன்ற அறிவுறுத்தலின்படி இந்த சட்ட மசோதா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த மசோதா கடந்த ஜனவரி 29ம் தேதி லோக்சபாவில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு அனைத்து கட்சியினரின் விவாதத்திற்குப் பிறகு நிறைவேற்றப்பட்டது. எதிர்க்கட்சிகள் விடுத்த மசோதாவை அவசர கதியில் நிறைவேற்றக் கூடாது, நிலைக்குழுவின் பரிசீலனைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் இவை அனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த மசோதா இன்று ராஜ்யசபாவில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மசோதாவில் இருக்கும் அம்சங்கள் என்ன என்பதை கூறாமல் தாக்கல் செய்ததற்கு எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. மேலும் இந்த மசோதாவிற்கு காங்கிரஸ், அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் லோக்சபாவில் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போதும் அதனை ஏற்காமல் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்பிகள் கூச்சல் குழப்பத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Source: OneIndia

English summary

Amid uproar in the Rajya Sabha muthalak legal Bill!

New Delhi: the opposition in the Rajya Sabha in the midst of the pandemonium of law Minister Ravi Shankar FIR