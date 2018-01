நாடாளுமன்றத் தேர்தலுடன் சட்டப்பேரவை தேர்தல்: ஓபிஎஸ் சூசகம்

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் பேசிய ஓபிஎஸ் நாடாளுமன்றத் தேர்தலுடன் சட்டப்பேரவை தேர்தலும் நடக்க வாய்ப்புள்ளது அனைவரும் தொகுதி பணியாற்றுங்கள் என்று எம்எல்ஏக்களிடம் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார்.

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் தோல்வி அதிமுகவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து கடந்தவாரம் கூட்டிய அவசரக் கூட்டத்தில் டிடிவி ஆதரவு நிர்வாகிகள், கட்சியினரை அதிரடியாக கட்சியை விட்டு நீக்கினர்.

இந்நிலையில் ஏற்கெனவே அறிவித்திருந்தபடி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று காலை நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் அணியில் உள்ள 111 எம்எல்ஏக்களில் 103 பேர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்தக் கூட்டத்தில் துணை முதல்வரும், ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓபிஎஸ் பேசும் போது சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்த சில தகவல்களை பேசி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர்களிடம் ஓபிஎஸ் கூறியதை உறுதிப்படுத்தினர்.

கூட்டத்தில் பேசிய ஓபிஎஸ், விரைவில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் வர உள்ளது, ஏப்ரல் மாதம் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நாம் சந்திக்க இருப்பதால் அனைவரும் அதற்கு ஏற்பத் தயாராகுங்கள். ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் தோல்விக்கு முக்கியக் காரணம் நாம் அந்தத் தொகுதியின் தேவைகளை நிறைவேற்றாததுதான். அடுத்தடுத்து நாம் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும்.

ஆகவே எம்எல்ஏக்கள் அவரவர் தொகுதியில் சென்று மக்கள் பணியை செய்யத் தொடங்க வேண்டும். நாடாளுமன்றத் தேர்தலுடன் சட்டப்பேரவை தேர்தலையும் சந்திக்கும் நிலை வரலாம். அதற்கு ஏற்ப பணியாற்ற வேண்டும் என்று ஓபிஎஸ் பேசியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Source: The Hindu

