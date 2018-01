மேட்டுப்பாளையத்தில் நாளை முதல் 48 நாட்களுக்கு யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்

மேட்டுப்பாளையத்தில் நாளை தொடங்க உள்ள யானைகள் புத்துணர்வு முகாமில் பங்கேற்க தமிழகத்தின் பல்வேறு கோயில்களில் இருந்து யானைகள் புறப்பட்டு சென்றன. நெல்லையப்பர் கோயில் யானை காந்திமதி உட்பட நெல்லை மண்டலத்தில் உள்ள கோயில்கள் மற்றும் மடத்தில் உள்ள 9 யானைகள் உள்ளிட்டவை புத்துணர்வு முகாமிற்கு புறப்பட்டு சென்றன. யானைகள் புறப்படும் முன் அவற்றிற்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனை செய்து லாரிகளில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தனர். ராமேஸ்வரம் ராமநாதர் கோயில் யானை ராம லெட்சுமி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் புத்துணர்வு முகாமிற்கு செல்கிறது. இதனை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு வழியனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மயிலாடுதுறை மயூரநாதர் கோயில் யானை அபயாம்பாள் லாரியில் ஏற்றி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. முன்னதாக ஆலயத்தின் முன் யானைகளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. இதே போல தமிழகத்தின் பல்வேறு கோயில்களில் இருந்து யானைகள் புத்துணர்வு முகாமில் கலந்து கொள்கின்றன. நாளை தொடங்கி 48 நாட்களுக்கு புத்துணர்வு முகாம் நடைபெறுகிறத. அப்போது யானைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு, ஷவர் குளியல், நடை பயிற்சி உள்ளிட்டவை அளிக்கப்படும். மேலும் யானைகளை பராமரிக்க பாகன்களுக்கும் இந்த முகாமில் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது குறிப்பிட்டத்தக்கது.

Source: Dinakaran

