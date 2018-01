நெருங்குது பொங்கல் பண்டிகை : ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்கும் காளைகளுக்கு கடும் பயிற்சி

மதுரை: பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த காளைகளை தயார்படுத்தும் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் சுற்றுவட்டாரத்தில் ஜல்லிகட்டிற்காக காளை உரிமையாளர்களும், இளைஞர்களும் இப்போதே தயாராகி வருகின்றனர். அதற்காக காளைகளுக்கு நீச்சல், முட்டு பழக்குதல் போன்ற பயிற்சிகளுடன் சத்தான உணவும் கொடுத்து அவற்றின் உரிமையாளர்கள் உற்சாகப்படுத்தி வருகின்றனர். ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு தீவிரப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. காலை எழுந்தவுடன் பருத்திகொட்டை புண்ணாக்கு, கடலை மிட்டாய், வாழைப்பழம் மற்றும் தீவனங்கள் வழங்கி நீச்சல் பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறது. நல்லமநாயக்கன்பட்டியில் நடத்தப்படும் ஜல்லிக்கட்டு விழாவில் சுற்றுவட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த 200-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்க உள்ளன. திண்டுக்கல் மாவட்த்தில் பொங்கல் பண்டிகை மட்டுமல்லாமல் ஒரு மாதத்திற்கு ஆங்காங்கே ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் விமரிசையாக நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்நிலையில் மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் தேதிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார், அதன்படி மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் ஜனவரி 14ல் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற உள்ளது. மேலும் பாலமேட்டில் ஜனவரி 15ல் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் என்றும் அலங்காநல்லூரில் 16ல் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் என்றும் அறிவித்துள்ளார். ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார். ஜல்லிக்கட்டு காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 3மணி வரை நடத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

