மதுரை: ஒகி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கன்னியாகுமரியை தேசிய பேரிடர் பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்கக் கோரியும், பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் நிவாரணம் வழங்க கோரியும் தொடரப்பட்ட 2 வழக்குகளையும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வுக்கு மாற்றி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Kumari to disaster-hit District reported the requested case transferred to the Madras suryah

Madurai: ogi storm victims of Kanyakumari district declared national disaster-hit victims,