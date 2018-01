சுகாதாரத்துறை செயலருக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு

மதுரை: அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள சர்க்கர நாற்காலிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து அறிக்கை தர சுகாதாரத்துறை செயலருக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் போதிய மருத்துவர்கள் மற்றும் சர்க்கர நாற்காலிகள் இல்லை என ராஜு என்பவர் தொடர்ந்த பொதுநல வழக்கில் இவ்வாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Health Secretary for the High Court Bench orders

Madurai: in government hospitals requiring their reports about the number of chairs the Health Department seyalaruk