அதிகாரிகள் மதிப்பதே இல்லை: அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் அமைச்சர் வருத்தம்

எம்.எல்.ஏ.ஒருவரின் கருத்துக்குப் பதிலளித்த அமைச்சர், அதிகாரிகள் எங்களை மதிப்பதே இல்லை, எது சொன்னாலும் கேட்பதில்லை என்று கூறியுள்ளார்.

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் இன்று ராயபேட்டை தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட எம்.எல்.ஏக்கள் பலரும் பல கருத்டுகளைக் கூறினர்.

கூட்டத்தில் பேசிய எம்.எல்.ஏ ஒருவர், அரசின் திட்டங்களை, நலத்திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டுசெல்ல மற்ற மாநிலங்கள் போல் நம்மிடம் தகவல் தொழில்நுட்பம் ,இணையதள வசதிகள் இல்லை என்று பேசினார்.

இதற்குப் பதிலளித்த தகவல் தொழில் நுட்ப அமைச்சர் மணிகண்டன், ”எங்களுக்கும் அப்படி செய்ய ஆசைதான். ஆனால், அமைச்சர்கள் பேச்சை அதிகாரிகள் கேட்க மறுக்கிறார்கள். அமைச்சர்களை அதிகாரிகள் மதிப்பதே இல்லை” என்று தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

