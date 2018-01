சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் இளைஞர் அடித்துக் கொலை: இரண்டு பேர் கைது

நந்தம்பாக்கத்தில் குடும்பப் பிரச்சினையில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின் பேரில் தன்னுடைய மனைவியைத் தாக்கி, உடன் இருந்த இளைஞரை அடித்துக் கொன்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர், அவரது மைத்துனர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

சென்னை அசோக் நகர் 83-வது தெருவைச் சேர்ந்தவர் முரளி (34). இவர் ஆட்டோ ஓட்டுநராக உள்ளார். இவரது மனைவி ஷோபானா (29). இவர்களுக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமானது. இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.

சென்னை கே.கே.நகர் 16-வது அவின்யூவைச் சேர்ந்தவர் விஸ்வநாதன் (31). தனியார் நிறுவன ஊழியராக பணியாற்றி வந்தார். இவருக்குத் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். விஸ்வநாதன் சில மாதங்களாக ஷோபனாவுடன் நட்பு ரீதியாகப் பழகி வந்துள்ளார். இது பற்றி அறிந்த முரளி மனைவியைக் கண்டித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை 5 மணி அளவில் நடைப்பயிற்சிக்குச் சென்ற ஷோபனா நந்தம்பாக்கம் பர்மா காலனி அருகே உள்ள காலி மைதானத்தில் நின்று விஸ்வநாதனும் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போது பின் தொடர்ந்து வந்த கணவர் முரளி மற்றும் ஷோபனாவின் சகோதரர் கண்ணன் இருவரும் விஸ்வநாதனையும் ஷோபனாவையும் பிடித்து தாக்கியுள்ளனர்.

இதில் உருட்டுக்கட்டையால் பலமாக தாக்கப்பட்ட விஸ்வநாதன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். ஷோபனா பலத்த காயமடைந்தார். இதைப் பார்த்த ஷோபனாவின் சகோதரர் கண்ணன் தப்பி ஓடிவிட்டார். முரளி கிண்டி காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.

உடனே கிண்டி போலீஸார் நந்தம்பாக்கம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர். பின்னர் நந்தம்பாக்கம் போலீஸார் பர்மா காலனிக்குச் சென்று விஸ்வநாதன் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

பிறகு கிண்டி காவல் நிலையத்திற்கு சென்று முரளியை கைது செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள ஷோபனாவின் சகோதரர் கண்ணனையும் கைது செய்தனர். பலத்த காயமடைந்த ஷோபனா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Nandambakkam youth murder: two arrested

Nandambakkam family problem caused by attacking his wife on suspicion could, with