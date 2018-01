மகாராஷ்டிரா பந்த் முடிவுக்கு வந்தது; வன்முறைகள் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்படும்: முதல்வர் பட்னாவிஸ்

மகாராஷ்டிராவில் நடத்தப்பட்ட மாநிலம் தழுவிய பந்த் முடிவுக்கு வந்ததாக தலித் குழுக்கள் அறிவித்துள்ளன. இந்த பந்த்தினால் மும்பை நகரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது.

புறநகர் ரயில் சேவைகள், முக்கியச் சாலைகளில் போக்குவரத்து ஆகியவை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டன. புறநகர்ப்பகுதிகளில் முழு அடைப்பு கடைபிடிக்கப்பட்டது.

பீமா கோரேகாவில் ஜனவரி 1-ம் தேதி தலித்துகள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலினால் இந்த பந்த் நடைபெற்றது. பீமா கோரேகாவில் நேற்றுமுன்தினம் (திங்கள்) போர் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்ட நிலையில், ஆயிரக்கணக்கானோர் அஞ்சலி செலுத்த சென்றனர். அப்போது அவர்கள் மீது எதிர் தரப்பினர் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்தார். இதை தொடர்ந்து, புனே, மும்பை, அவுரங்காபாத் உள்ளிட்ட பிற நகரங்களில், தாக்குதல் சம்பவத்தை கண்டித்து நேற்று ரயில் மற்றும் சாலை மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவுக்கு அருகிலுள்ள கோரேகாவ்-பீமா பகுதியில் ஆங்கில- மகாராஷ்டிர போரின் 200-வது ஆண்டு விழா புத்தாண்டு தினத்தில் நடைபெற்றது. விழாவின்போது இரு இனத்தவர் இடையே திடீரென மோதல் ஏற்பட்டு கலவரமாக உருவானது. இந்தக் கலவரத்தில் ஒரு இளைஞர் கொல்லப்பட்டார்.

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்ற அந்த ஆங்கில- மகாராஷ்டிர போரில் அப்போது பிரிட்டிஷ் ராணுவம் வெற்றி கண்டது. அந்த பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தில் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த மகார் என்ற தலித் இன மக்கள் ஏராளமானோர் இடம்பெற்றிருந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் மகார் இனத்தவர் தங்களது இனத்தவர் வெற்றி என்று அந்த போர் வெற்றியைக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தனியாக ஒரு பெண்மணி போக்குவரத்தை நிறுத்திப் போராட்டம். – படம். | பிரசாந்த் நக்வி.

ஆனால் ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரவாக அஞ்சலி செலுத்தப்படுவதாக கூறி மராட்டிய ஆதரவாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து வன்முறை மூண்டது.

இந்நிலையில், தாக்குதல் சம்பவத்தை கண்டித்து மும்பை உட்பட பல நகரங்களில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. இதையடுத்து ஆயிரக்கணக்கான போலீஸார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவுரங்காபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் இணையதள சேவை முடக்கப்பட்டுள்ளது.

மும்பையில் சில இடங்களில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதனால் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதுபோலவே மும்பை மற்றும் புனே நகரங்களில் சில பகுதிகளில் சாலை மறியல் போராட்டமும் நடைபெற்றது. உடனடியாக போலீஸார் வரைவழைக்கப்பட்டு போராட்டக்காரர்கள் விரட்டப்பட்டனர்.

ஒரு சில இடங்களில் கல்வீச்சு சம்பவங்களும் நடைபெற்றன. முழு அடைப்பு போராட்டத்தையொட்டி அசம்பாவித சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்கும் பொருட்டு பதற்றமான பகுதிகளில் கூடுதல் போலீஸார் குவிக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கரின் பேரனும் பாரிபா பஹுஜன் மஹாசங் தலைவருமான பிரகாஷ் அம்பேத்கர் பந்த் முடிந்ததாக அறிவித்தார். இருப்பினும் நாக்பூரில் போராட்டக்காரர்கள் கோஷம் எழுப்புவதை நிறுத்தவில்லை.

மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கூறும்போது, “மகாராஷ்டிரா நெடுக நடைபெற்ற வன்முறைகள் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்படும், சிசிடிவி காமராப் பதிவுகளை நாங்கள் பார்த்து வருகிறோம்” என்று கூறியதாக ஏ.என்.ஐ. செய்தி நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

