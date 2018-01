ஜெயலலிதா காணொளி வெளியிட்ட விவகாரம்: வெற்றிவேல் ஜாமீன் மனு வியாழக்கிழமை ஒத்திவைப்பு

வெற்றிவேல் முன் ஜாமீன் மனு மீது அரசு தரப்பு விளக்கமளிக்க கேட்டுக்கொண்டதால் கோரிக்கையை ஏற்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா மருத்துவ சிகிச்சை பெற்றது தொடர்பான வீடியோ காட்சியை டிடிவி தினகரனின் ஆதரவாளர் வெற்றிவேல் டிசம்பர் 20-ம் தேதி வெளியிட்டார். இதுதொடர்பாக ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் அதிகாரி கொடுத்த புகார் அடிப்படையில் புதுவண்ணாரப்பேட்டை போலீஸார் வெற்றிவேல் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

அதேபோன்று ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தின் செயலாளர் பன்னீர்செல்வம் அண்ணாசதுக்கம் போலீஸ் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வெற்றிவேல் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

ஏற்கெனவே வெற்றிவேல் சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த முன் ஜாமீன் மனு டிசம்பர் 22-ம் தேதி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து, வெற்றிவேல் முன் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு இன்று நீதிபதி ஜெகதீஷ்சந்திரா முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது, அப்போது வழக்கில் தங்கள் வாதங்களை முன்வைக்க அரசு தரப்பில் கால அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. இதனையேற்ற நீதிபதி வழக்கை வியாழக்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Jayalalitha video posted bail Thursday postponement issue: vetrivel

Vetrivel anticipatory bail petition and requested the Government to explain the high Justice requests since