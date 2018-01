தஞ்சை: ஜனவரி 6ம் தேதி தஞ்சை மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். தியாகராஜரின் 171வது ஆராதனை விழாவை முன்னிட்டு உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Local holidays: January 6th District Collector of tanjore district to the order

Tanjore to Thanjavur district local holiday: January 6th District collector has given orders.