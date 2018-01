கருணாநிதியை சந்தித்தது ஏன்?- மு.க.அழகிரி பேட்டி

கருணாநிதியை சந்தித்து புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தேன். அவரது உடல்நலம் நன்றாக உள்ளது. நான் பேசியதைப் புரிந்து கொண்டார் என்று அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

கோபாலபுரம் இல்லத்துக்கு இன்று வருகை தந்த அழகிரி, தனது தந்தை கருணாநிதி, தாயார் தயாளு அம்மாள் ஆகியோரை சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்தார்.

இந்தச் சந்திப்பு குறித்து அழகிரி கூறுகையில், ”கருணாநிதியை சந்தித்து புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தேன். அவரது உடல்நலம் நன்றாக உள்ளது. நான் பேசியதைப் புரிந்து கொண்டார். தனிக் கட்சி தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்தை விரைவில் சந்திக்க இருக்கிறேன். இதற்காக அவரிடம் நேரம் கேட்டுள்ளேன்” என்றார்.

முன்னதாக, ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக எந்தத் தேர்தலிலும் வெற்றி பெறாது என்று அழகிரி கூறியிருந்தது திமுகவினரிடையே பெரும் சமலசலப்பை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

