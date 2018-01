கருணாநிதியை மரியாதை நிமித்தமாக சந்திக்கிறேன்… போயஸ் கார்டனில் ரஜினி பேட்டி!

சென்னை : திமுக தலைவர் கருணாநிதி என்னுடைய நண்பர் என்ற முறையில் அவரை சந்திப்பதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். போயஸ் கார்டனில் இருந்து கோபாலபுரம் செல்லும் வழியில் செய்தியாளர்களிடம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசினார். அப்போது, திமுக தலைவர் கருணாநிதி என்னுடைய நண்பர். எனவே மரியாதை நிமித்தமாக அவரை சந்திக்கிறேன், அவருக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவிக்கப் போகிறேன். மற்ற அரசியல் கட்சித் தலைவர்களை சந்திப்பது குறித்து இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை, அது பற்றி பின்னர் பார்க்கலாம் என்றும் ரஜினி கூறியுள்ளார். அரசியலுக்கு வருவது உறுதி என்று ரஜினி அறிவித்த நிலையில் முதன்முறையாக திமுக தலைவர் கருணாநிதியை சந்திக்கிறார். இதுவரை சில அரசியல் ஆலோசகர்களை தனது வீட்டிற்கு அழைத்து ரஜினி பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில் இன்று முதன்முதலாக திமுக தலைவர் கருணாநிதியை ரஜினி சந்திப்பது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. Chennai: Rajinikanth arrives at residence of DMK chief M Karunanidhi to meet him. pic.twitter.com/XGq73sgJ9E — ANI (@ANI) January 3, 2018 ஆன்மிக அரசியல் என்று குறிப்பிட்டு வரும் ரஜினி, திராவிடக் கொள்கைகளை விதைத்த கருணாநிதியை சந்திப்பது தேசிய அளவில் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. தான் அரசியலுக்கு வரும் நிலையில் மூத்த அரசியல்வாதி என்ற முறையில் ஆசி பெறுவதற்காக ரஜினி செல்கிறாரா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

