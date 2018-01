பிஹாரில் தொடரும் மதுவிலக்கின் தாக்கம்: மாநிலத்திற்கு வெளியே நடைபெறும் திருமணங்கள் அதிகரிப்பு

பிஹாரில் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் அமலாக்கிய மதுவிலக்கின் தாக்கம் தொடர்கிறது. இதனால், மாநிலத்திற்கு வெளியே நடைபெறும் திருமணங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

வட இந்திய மாநில திருமணங்களின் தனிப்பட்ட விருந்துகளில் மது வகைகள் தவறாமல் இடம் பெறுவதுண்டு. கடந்த வருடம் ஏப்ரல் 5 முதல் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவர் மற்றும் முதல்வர் நிதிஷ்குமாரால் பிஹாரில் முழு மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், அங்கு உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு என எந்தவிதமான மதுவகைகளும் விற்கவும், குடிக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக பிஹாரின் திருமண விழாக்கள் ராஜஸ்தானின் ஜெய்பூர், உதய்பூர் மற்றும் ஜோத்பூர் ஆகிய சுற்றுலா தலங்களுக்கு மாறத் தொடங்கி உள்ளன. பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளும் மாநிலமான இங்கு மதுவிலக்கு பிரச்சினை கிடையாது. இந்த நிலையில், கடந்த வருடமே பிஹாருக்கு வெளியே நடைபெறத் தொடங்கிய இந்த திருமணங்களின் எண்ணிக்கை தற்போது அதிகமாகி விட்டன.

இது குறித்து பிஹார்வாசியான மருத்துவர் அபிஷேக்குமார் சிங், ‘தி இந்து’விடம் கூறும்போது, ”ராஜஸ்தானின் ஓட்டல்கள் மற்றும் கோட்டைகளில் நடைபெறும் திருமணங்களுக்கு தங்கும் இடம், உணவு மற்றும் மது வகைகளுக்கு பிரச்சினை இருப்பதில்லை. இதற்காக ரூபாய் 70 லட்சம் முதல் ஒரு கோடி வரை செலவாகிறது. இதில் வரும் விருந்தினர்களுக்கும் திருமணத்தில் கலந்து கொள்வதுடன் சுற்றுலா தலத்தையும் சுற்றிப் பார்க்க முடிகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

ராஜஸ்தான் சுற்றுலா தலங்களில் முதன்முறையாக நட்சத்திரங்களின் திருமணங்கள் மட்டும் நடைபெற்றன. அடுத்து கிரிக்கெட் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்களின் வீட்டுத்திருமணங்கள் இடம் பெறத் தொடங்கின. இப்போது, வேறு சில காரணங்களால் நடுத்தர வகுப்பினர் குடும்பங்களில் திருமணங்களும் நடைபெறத் தொடங்கி உள்ளன.

Source: The Hindu

