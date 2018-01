ஜல்லிக்கட்டுக்கு தயாராகும் காளைகள்

கோபால்பட்டி : தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு திண்டுக்கல் அருகே உள்ள கிராமங்களில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு காளைகளை தயார்படுத்தப்படுத்தும் பணியில் அவற்றின் உரிமையாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். திண்டுக்கல் மாவட்டம் சாணார்பட்டி அருகே நத்தம்வாடிப்பட்டியில் மாட்டுப்பொங்கல் பண்டிகைக்கு அடுத்த நாள் ஜல்லிக்கட்டு நடக்க உள்ளது. தொடர்ந்து அருகில் உள்ள கொசவபட்டி, தவசிமடை, புகையிலைப்பட்டி, பில்லமநாயக்கன்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களிலும் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் பில்லமநாயக்கன்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டிற்கு காளைகளை தயார் செய்யும் பணியில் அவற்றின் உரிமையாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதற்காக காளைகளுக்கு நடை பயிற்சி, ஓட்ட பயிற்சி, நீச்சல் பயிற்சி உள்ளிட்டவைகளை அளித்து வருகின்றனர். மேலும் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் வலுவுடன் இருக்க அவற்றுக்கு பருத்திக்கொட்டை, புண்ணாக்கு போன்ற திட ஆகாரங்களை அளித்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து ஜல்லிக்கட்டு பாதுகாப்பு நலச்சங்க தலைவர் சின்னையா கூறுகையில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதில் இடையூறு ஏற்பட்டது. இதனால் ஏராளமான காளைகள் அடிமாடுகளாக விற்கப்பட்டன. தற்போது ஜல்லிக்கட்டிற்கு நீதிமன்ற தடையை நீக்கி அனுமதி அளித்துள்ளதால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான காளைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் நடக்க உள்ள ஜல்லிக்கட்டிற்கு காளைகள் தயாராகி வருகின்றன. இந்த ஆண்டு பொங்கல்விழாவிற்கு அதிகளவில் காளைகள் பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளது என்றார். இதுபோன்று சிவகங்கை, தேனி, மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் போன்ற மாவட்டங்களிலும் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு தீவிர பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

