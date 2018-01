மோடி – நாராயணசாமி டெல்லியில் திடீர் சந்திப்பு: நிதி தேவை உட்பட முக்கிய விஷயங்கள் ஆலோசனை

புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி பிரதமர் மோடியை இன்று புதுடெல்லியில் திடீரென்று சந்தித்தார். புதுச்சேரி வர மோடிக்கு அழைப்பு விடுத்த நாராயணசாமி, நிதி தேவை உட்பட முக்கிய விஷயங்கள் தொடர்பாக ஆலோசித்தார். அதே நேரத்தில் ஆளுநர் கிரண்பேடியும் டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளார்.

புதுச்சேரியில் முதல்வராக நாராயணசாமி பொறுப்பேற்ற பிறகு அமைச்சர்களுடன் சென்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்தார். அப்போது கூடுதல் நிதி ஒதுக்கக் கோரியிருந்தார். தொடர்ந்து பல முறை மத்திய அமைச்சர்களை சந்தித்து வந்தார். எனினும் நிதி தொடர்பான சிக்கல் நீடித்து வந்தது. அதைத் தொடர்ந்து பிரதமர் மோடியை சந்திக்க நேரம் கேட்டிருந்தார். அத்துடன் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியுடன் அமைச்சரவை இடையிலான மோதலும் நீடித்து வந்தது. அதுதொடர்பாக பல மத்திய அமைச்சர்களிடம் தெரிவித்தும் பலனில்லை.

இந்நிலையில் டெல்லியிலிருந்து வந்த அழைப்பின் பேரில் முதல்வர் நாராயணசாமி இன்று திடீரென்று புறப்பட்டுச் சென்றார். இன்று மாலை பிரதமர் மோடியை அவர் சந்தித்துப் பேசினார்.

இதுதொடர்பாக முதல்வர் நாராயணசாமியிடம் கேட்டதற்கு, “பிரமதர் மோடியை சந்தித்தேன். பல முக்கிய விஷயங்களை தெரிவித்தேன். குறிப்பாக நிதி குறித்தும் பேசினேன். புதுச்சேரியில் திட்டமில்லா செலவுக்கு ரூ.1,250 கோடி தேவைப்படுகிறது. 7-வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளதால் அதற்கான செலவுத்தொகையும் தரக் கோரியுள்ளேன். அத்துடன் சுற்றுலாத் திட்டங்கள், தொழிற்சாலைகள் கொண்டு வர நடவடிக்கை தொடர்பாகவும் பேசினேன். புதுச்சேரிக்கு பிரதமர் மோடி வர அழைப்பு விடுத்துள்ளேன். பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மெக்ரான் இந்தியா வரவுள்ளார். அவருடன் பிரதமரும் புதுச்சேரி வர வேண்டுகோள் விடுத்தேன்” என்று குறிப்பிட்டார்.

அதே நேரத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியும் டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளார். அவர் மத்திய அமைச்சர்களை சந்தித்து வருகிறார். இந்நிலையில் முதல்வர் நாராயணசாமி டெல்லி சென்று பிரதமரை சந்தித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

