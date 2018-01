விவசாயம் செழிக்க வேண்டி செங்கல் மீது அமர்ந்து மாணவிகள் யோகாசனம்

கடையம் : கடையம் அருகே ரவணசமுத்திரத்தில், புத்தாண்டை முன்னிட்டு வேளாண்மை செழித்து வளரவும், நாடு நலம் பெற வேண்டியும் மாணவிகள் செங்கல் மீது அமர்ந்து யோகாசனம் செய்து அசத்தினர். 2018ம் ஆண்டை வரவேற்கும் விதமாகவும், வேளாண்மை செழித்து நாட்டில் பஞ்சங்கள் தீர்ந்து அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும், நாட்டில் அமைதி நிலவி நலம் பெற வேண்டியும் மற்றும் நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு ஆகிய ஐந்து பூதங்களை வணங்கும் விதமாக கடையம் அருகே உள்ள ரவணசமுத்திரத்தில் அப்பகுதியை சேர்ந்த குற்றாலம் செய்யது பள்ளி மாணவி மிஸ்பாநூருல் ஹபிபா, செய்யது ஹில்வியூ பள்ளி மாணவி அப்ஷான் ஆகியோர் செங்கல் மீது அமர்ந்து பல்வேறு யோகாசானங்கள் மூலம் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி 30 நிமிடங்கள் பிரார்த்தனை மேற்கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் பெற்றோர், யோகா ஆசிரியர் குரு கண்ணன் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Agriculture must flourish Yoga bricks sitting on girls

Kadayam near ravanasamuthiram on the occasion of the new year, in: kadayam agriculture flourish, a country must get better