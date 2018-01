டெல்லி மாநிலங்களவை தேர்தல்: ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு 3 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு; வாய்ப்பு கிடைக்காததால் குமார் விஸ்வாஸ் அதிருப்தி

டெல்லி மாநிலம் சார்பில் ஜனவரி 16-ம் தேதி நடைபெற உள்ள மாநிலங்களவையின் 3 உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலுக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது. இதில், வாய்ப்பு கிடைக்காததால் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் குமார் விஸ்வாஸ் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் மொத்தம் உள்ள 70 தொகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு 67 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். எனவே, டெல்லியில் காலியாகி இருக்கும் மாநிலங்களவையின் 3 உறுப்பினர்களாகும் வாய்ப்பு ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு கிடைத்துள்ளது. இதன் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்ய இன்று காலை முதல் அமைச்சர் அர்விந்த் கேஜ்ரிவாலின் அரசுக் குடியிருப்பில் அவரது கட்சியின் 57 எம்எல்ஏக்கள் கூடி ஆலோசனை செய்தனர்.

கேஜ்ரிவால் தலைமை வகித்த இக்கூட்டத்தில் துணை முதல்வரான மணிஷ் சிசோடியாவும் கலந்து கொண்டார். பிறகு இதன் முடிவுகள் ஆம் ஆத்மியின் அரசியல் அமைப்புக் குழுவினரால் ஏற்கப்பட்டது.

இதன் வேட்பாளர்களாக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மூத்த தலைவர் சஞ்சய் சிங், டெல்லியின் தொழிலதிபர் சுசில் குப்தா மற்றும் சார்ட்டட் அக்கவுண்டட் நாரயண் தாஸ் குப்தா ஆகியோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்காக ஆலோசிக்கப்பட்டவர்களில் ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் ரகுராம் ராஜன், ஆம் ஆத்மியின் மூத்த தலைவர் குமார் விஸ்வாஸ் மற்றும் முன்னாள் பத்திரிகையாளரான அசுதோஷ் உட்பட ஏழு பேரின் பெயர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், ரகுராம் ராஜன் ஆம் ஆத்மியின் வேண்டுகோளை நிராகரித்து விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படாததால், குமார் விஸ்வாஸ் பெரும் அதிருப்திக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார். அவரது ஆதரவாளர்கள் சுமார் 200 பேர் ஆம் ஆத்மி கட்சி அலுவலகம் முன் கூடி ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தம் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர்.

இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குமார் விஸ்வாஸ் கூறும்போது, ”கேஜ்ரிவாலின் விருப்பத்திற்கு எதிராக கட்சியில் எதுவும் நடைபெறுவதில்லை. இவர் ஒருமுறை என்னைக் கொல்லாமலே தியாகியாக்குவதாகக் கூறி இருந்தார். இந்த தியாகத்தை நான் பணிவுடன் ஏற்கிறேன். உண்மையை கூறியமைக்காக நான் தண்டிக்கப்பட்டுள்ளேன். கட்சியின் ஊழல் மற்றும் தனி ஒருவர் அதிகாரம் ஆகியவற்றை எதிர்த்து எனது ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து போராடுவார்கள்” எனத் தெரிவித்தார்.

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் வேட்பாளர் தேர்வு பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது. இக்கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவரும் அதன் நிறுவனருமான யோகேந்தர் யாதவ், வேட்பாளர் தேர்வு மிகவும் அதிருப்தியை அளித்திருப்பதாகக் கூறியுள்ளார். தேர்தல் நடைபெற உள்ள இம்மூன்று பதவிகளின் உறுப்பினர்களாக தற்போது ஜனார்தன் துவேதி, பர்வேஜ் ஹாஷ்மி மற்றும் கரண்சிங் ஆகியோர் உள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

New Delhi Rajya Sabha elections: the AAP announcement 3 candidates; Chance due to non-availability of Kumar Vishwas discontent

On behalf of the State of Delhi in the Rajya Sabha on January 16-3 of the members for the election on aam aadmi