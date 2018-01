பொங்கல் பண்டிகை நெருங்குகிறது அறுவடைக்கு தயாராக செங்கரும்புகள்

சீர்காழி : தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, கடந்த சித்திரை மாதம், செங்கரும்பு பயிரிடப்பட்டுள்ளது. 9 மாதம் கடந்து மார்கழி, தையில் அறுவடை செய்யப்படும். தற்போது, பயிரிடப்பட்டுள்ள செங்கரும்புகள் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளன. நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே அல்லிவிளாகம், செம்பதனிருப்பு, காத்திருப்பு, சாவடி, ராதாநல்லூர், இளையமதுக்கூடம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயிகள் 200 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டுள்ள செங்கரும்புகளை பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வியாபாரிகள் வந்து வாங்கி செல்வது வழக்கம். இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில் கரும்புகளை வாங்க வெளி மாவட்ட வியாபாரிகள் அதிக அளவில் வரவில்லை. விவசாயி ரவி கூறுகையில், ‘1 ஏக்கர் கரும்பு சாகுபடி செய்ய ரூ.75 ஆயிரம் முதல் ரூ.80 ஆயிரம் வரை செலவாகிறது. 1 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட கரும்பு ரூ.2 லட்சத்திற்கு விற்பனை ஆகும். செலவு செய்த தொகை, ஆட்கள் கூலி போக லாபம் கிடைக்கும். இந்த ஆண்டு வழக்கம் போல் வரும் வெளிமாவட்ட வியாபாரிகள் கரும்பு வாங்க அதிக அளவில் வரவில்லை. கரும்புகள் விற்பனையாகாமல், வயலிலேயே தேங்கி விடுமோ என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது’ என்றார்.

