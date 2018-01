யானைகள் புத்துணர்வு முகாம் கோவையில் நாளை துவங்குகிறது

நெல்லை : இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள கோயில் யானைகளுக்கு ஆண்டு தோறும் 48 நாட்கள் புத்துணர்வு முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கோவை மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி வனபத்திரகாளி அம்மன் கோயில் அருகே உள்ள பவானி ஆற்றங்கரையில் நாளை (4ம் தேதி) துவங்கி பிப். 20ம் தேதி வரை 48 நாட்கள் யானைகள் புத்துணர்வு முகாம் நடக்கிறது. இந்த முகாமில், யானைகளுக்கு சத்தான இயற்கை, மூலிகை உணவுகள், ஆரோக்கியத்திற்கான குளியல் மற்றும் விளையாட்டு, மருத்துவம், உடற்பயிற்சி உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் மூலம் புத்துணர்வு அளிக்கப்படுகிறது.

இதற்காக நெல்லை நெல்லையப்பர் கோயில் யானை காந்திமதி நேற்று மாலை 4.30 மணிக்கு மதிதா இந்து பள்ளி மேடை பகுதிக்கு அழைத்து வரப்பட்டது. இதையொட்டி ேகாயில் முன்பு அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் பரஞ்சோதி, செயல் அலுவலர் ரோஷிணி முன்னிலையில் யானைக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. பின்னர் மதிதா பள்ளியில் வைத்து யானை காந்திமதி லாரியில் ஏற்றி கொண்டு செல்லப்பட்டது.

நெல்லையப்பர் கோயில் யானையுடன் திருக்கோயில் பணியாளர் வெங்கடேஷ், வேல்சாமி, ஆய்வாளர்கள் முருகன், ரவீந்திரன், பாகன்கள் பாலகிருஷ்ணன், ராமதாஸ், விஜயகுமார் ஆகியோர் உடன் சென்றனர். தென்காசி: இலஞ்சி குமாரர் கோயில் யானை வள்ளி(16) நேற்று லாரியில் வழியனுப்பி வைக்கப்பட்டது. முன்னதாக யானை வள்ளிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. இதில் பண்பொழி திருமலைக்குமாரசாமி கோயில் உதவி ஆணையர் அருணாசலம், ஆய்வாளர் பர்வின்பாபி, செயல் அலுவலர் முருகன் மற்றும் ஐயப்ப பக்தர்கள், திருக்கோயில் பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். நெல்லையப்பர், இலஞ்சி கோயில் யானைகள் தவிர நெல்லை சரகத்தில் இருந்து சங்கரன்கோவில் யானை கோமதி, திருக்குறுங்குடி ஜீயர் மடம் யானைகள் சுந்தரவள்ளி, குறுங்குடி வள்ளி, திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் யானை தெய்வானை, ஆழ்வார்திருநகரி ஆதிநாத ஆழ்வார் கோயில் யானை ஆதிநாயகி, இரட்டை திருப்பதி அரவிந்த லோசனர் கோயில் யானை லட்சுமி, திருக்கோளூர் கோயில் யானை குமுதவள்ளி ஆகிய 9 யானைகள் உதவி ஆணையர் சாத்தையா தலைமையில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டன.

Source: Dinakaran

Elephants in the rejuvenation camp starts tomorrow

