2017ல் மாவோயிஸ்ட்டு தாக்குதல்கள் குறைந்துள்ளது: மத்திய அரசு

2017-ம் ஆண்டில் மாவோயிஸ்ட்டுகளின் வன்முறை சம்பவங்கள் குறைந்திருப்பதாக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

புதுடெல்லி : ஒடிசா, சத்தீஸ்கர், பீகார், ஜார்கண்ட், மத்திய பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரபிரதேசம், மேற்குவங்கம் உட்பட 10 மாநிலங்களில் மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாதிகளின் ஆதிக்கம் அதிகம் உள்ளது. இந்த மாநிலங்களில் ஆண்டுதோறும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்கள் நிகழ்வது வழக்கமாக இருந்தது. கடந்த 2009-ம் ஆண்டில் மிக அதிகபட்சமாக 2,258 தாக்குதல்கள் நடைபெற்றன. இதில் சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் தீவிர நடவடிக்கைகளால் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக 2017-ம் ஆண்டில் மாவோயிஸ்ட்டுகளின் வன்முறை சம்பவங்கள் கணிசமாகக் குறைந்திருப்பதாக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகம் அண்மையில் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:- கடந்த 2017-ம் ஆண்டு டிசம்பர் வரை 10 மாநிலங்களையும் சேர்த்து 851 வன்முறை சம்பவங்கள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளன. கடந்த 2016-ம் ஆண்டில் 1,048 தாக்குதல்கள் நடைபெற்றது. 10 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக வன்முறை சம்பவங்கள் ஆயிரத்துக்கு கீழாக குறைந்துள்ளன. இதுகுறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் மூத்த பாதுகாப்பு ஆலோசகர் விஜய் குமார் கூறுகையில், மாவோயிஸ்ட் இயக்கங்களில் இளைஞர்கள் சேருவது 50 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது. இவை தவிர மத்திய, மாநில அரசுகளும் தீவிரவாதத்தை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. இதன்காரணமாக மாவோயிஸ்ட் இயக்கங்களின் வன்முறை சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளன, என்றார். #Maoistattack #UnionHomeMinistry #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

2017 in Maoist attacks has decreased: Central Government

In the year 2017-Maoist violence incidents decreased as the Ministry of the Interior has expressed new resistance