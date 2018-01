திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழாவுக்கு நெய் காணிக்கை செலுத்திய பக்தர்களுக்கு தீபமை பிரசாதம் வழங்க ஏற்பாடு: பேக்கிங் பணி தீவிரம்

திருவண்ணாமலை : திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் தீபச்சுடர் பிரசாதம் நெய் காணிக்கை செலுத்திய பக்தர்களுக்கு வழங்குவதற்காக பேக்கிங் செய்யும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் கடந்த மாதம் 2ம் தேதி மகா தீப பெருவிழா நடந்தது. 12ம் தேதி வரை தொடர்ந்து 11 நாட்கள் மலை உச்சியில் மகா தீபம் காட்சியளித்தது. பின்னர், மகா தீப கொப்பரையில் இருந்து பெறப்பட்ட தீபச்சுடர் பிரசாதம் (தீப மை), நேற்று முன்தினம் அண்ணாமலையார் கோயிலில் நடந்த ஆருத்ரா தரிசனத்தின்போது, சிவகாம சுந்தரி சமேத நடராஜருக்கு அணிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு வழங்குவதற்காக தீப மை மற்றும் விபூதி குங்குமம் அடங்கிய பிரசாத பொட்டலங்களை பேக்கிங் செய்யும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. மகா தீபத்திற்கு நெய் காணிக்கை செலுத்திய பக்தர்களுக்கு, வரும் 6ம் தேதி முதல் தபால் மூலம் தீப மை அனுப்பப்படும் என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், நெய் காணிக்கை செலுத்தியதற்கான ரசீதுகளை காண்பித்து, நேரடியாகவும் கோயிலில் தீப மை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதன் பிறகு, கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு கிளி கோபுரம் அருகே ஸ்டால் அமைத்து தீப மை வழங்கவும் கோயில் நிர்வாகம் முடிவு செய்திருக்கிறது. அதற்காக, குறைந்த பட்ச காணிக்கையை கட்டணமாக பெற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

