மதுரை ஜவுளிக்கடையில் பயங்கர தீ

மதுரை: மதுரை, விளக்குத்தூண் பத்து தூண் சந்தில், 2 மாடிக் கட்டிடத்தில் ஜேஆர்கே டெக்ஸ்டைல்ஸ் என்ற ஜவுளிக்கடை உள்ளது. கடையின் கீழ் தளத்தில் ஜவுளி விற்பனையும், மேல் தளத்தை குடோனாகவும் பயன்படுத்தியுள்ளனர். நேற்று அதிகாலை 3.45 மணியளவில் ஜவுளிக் கடையில் இருந்து கரும்புகை வெளியேறியது.

இதைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர். மாநகர் மையம், அனுப்பானடி, தல்லாகுளம் மற்றும் போக்குவரத்து தீயணைப்பு நிலையங்களைச் சேர்ந்த 30க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள், 5 தீயணைப்பு வாகனங்களுடன் வந்து, தீயை அணைக்கும் பணியை தொடங்கினர்.

தீயணைப்பு வீரர்கள் சுழற்சி முறையில் 10 மணிநேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் .

