ஒட்டப்பிடாரம் : தூத்துக்குடி மாவட்டம் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் 258வது பிறந்த நாள் அவரது நினைவு கோட்டையில் கொண்டாடப்பட்டது. இதனையொட்டி கோட்டையிலுள்ள வீரசக்கதேவி ஆலயத்தில் கட்டபொம்மனின் சந்ததியினர் பொங்கலிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் வழிபாடுகள் நடத்தினர்.

Source: Dinakaran

English summary

Panchalankurichi kattabomman was born in day celebration

